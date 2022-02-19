Тернопільські пластуни передали гітару у дитячий будинок. Цю акцію назвали "Музику в серце дитини". Про це розповів пластун Богдан Муха.

За його словами, під час акції пластуни виготовляли свічки та продавали їх, щоб зібрати гроші на музичний інструмент.

"У нас виникла ідея подарувати гітару вихованцям дитбудинку після того, як ми у цей заклад приносили Віфлеємський вогонь. Тоді діти зацікавились гітарою, на якій ми грали. І наші хлопці – пластуни вирішили заробити кошти, щоб придбати цей інструмент. Вони купили віск, почали робити стрітенські свічки і продавати їх. На виручені кошти вдалося купити гітару", – каже Богдан Муха.

Окрім музичного інструменту, дітям принесли посібник із популярними та простими у виконанні піснями пластунів. Також показали вихованцям дитбудинку мобільний додаток, який допомагає налаштувати музичний інструмент.

11-річний вихованець дитячого будинку Роман розповів, що це він просив пластунів про гітару.

Суспільне Тернопіль Вихованці дитбудинку відразу спробували грати на гітарі

"Звук дуже гарний. Я навчуся грати і потім, може буду виступати. Я дуже дякую за гітару тим, хто її нам придбав і всім тим, хто збирав гроші на неї. Тепер ми будемо вчитися грати всі", – розповідає Роман.

Суспільне Тернопіль Гітара від пластунів

Вихованці дитбудинку Тетяні – 16 років. Дівчина каже, що любить співати, а ще тепер планує навчитися грати на гітарі.

"Я давно вже мрію про це, але в нас не було можливості. Тепер я буду вчитися, мені подобається пісня "Червона Рута" і я б хотіла уміти її грати", – каже дівчина.

Вперше на гітарі зіграла вихованка закладу – восьмирічна Роксолана.

"Коли люди до нас приходили з гітарами, я в них деколи просила трошки пограти і вони мені давали, в мене виходило", – розповідає Роксолана.

Суспільне Тернопіль Тернопільські пластуни подарували гітару вихованцям дитбудинку

Богдан Муха каже, пластуни планують приходити до вихованців дитбудинку, щоб давати дітям уроки гри на гітарі.

"В нас двоє хлопчиків в курені грають на гітарі. Вони добровільно вирішили навчити дітей грати. Планують приходити періодично, коли буде час. І мій товариш Сергій Норд – командир 6 резервної сотні ДУК "Правий сектор" теж погодився вчити дітей грі на гітарі, вони можуть приходити до нього на уроки у “Будинок ветерана”. Сергій дуже добре грає і навчив цьому мого сина", – каже Богдан Муха.

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