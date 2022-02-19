Не міг пояснити своїх дій: у Рівному патрульні застали ймовірного крадія люка

У Рівному патрульні застали ймовірного крадія кабелю та каналізаційного люка. Інцидент стався 19 лютого близько четвертої години ранку. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Рівненщини.

Патрульні отримали повідомлення від місцевих про те, що на вулиці Гетьмана Мазепи чоловік намагається вкрасти каналізаційний люк.

Коли вони приїхали на місце події, то побачили відкритий люк, а всередині був чоловік з інструментами. Як вказано у повідомленні, він почав поспіхом вилазити із каналізаційної системи, викинувши пилку для різання металу та побіг на протилежний бік дороги.

Патрульним 32-річний чоловік пояснити, що він робив та чому не міг. Правоохоронці знайшли вирізаний 45-метровий кабель неподалік та викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.

Що відомо

На території обласного центру є понад 40 тисяч люків, які знаходяться на балансі у різних власників.

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