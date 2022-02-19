На Хмельниччині за минулу добу, 18 лютого, лабораторно підтвердили 898 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала від недуги ще 1541 людмна. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 20 людей.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу медпрацівники провели 1713 досліджень методом ПЛР, 33 – методом ІФА, 625 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

565 – Хмельницький район;

125 – Шепетівський район;

208 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні, з підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція, перебуває 30517 людей: 1319 лікується стаціонарно, 29198 – амбулаторно. З них 2741 – діти, 726 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 42,9%. В лікарнях перебувають 1319 хворих, 67 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 197639 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 14156 – діти, 7431 – медпрацівники. Одужали від хвороби 163465 людей (82,7% від підтверджених випадків), з них 11415 – діти, 6663 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3657 людей.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 19 лютого:

Хмельницький район: всього випадків – 119130; з них лікуються – 21862; одужали – 95355; летальних – 1913;

Шепетівський район: всього випадків – 36410; з них лікуються – 4272; одужали – 31391; летальних – 747;

Кам’янець-Подільський район: всього випадків – 42099; з них лікуються – 4383; одужали – 36719; летальних – 997

Що відомо