На Хмельниччині за минулу добу, 18 лютого, лабораторно підтвердили 898 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала від недуги ще 1541 людмна. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 20 людей.
Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За минулу добу медпрацівники провели 1713 досліджень методом ПЛР, 33 – методом ІФА, 625 – тестів на антиген.
Нові випадки захворювання були виявлені:
- 565 – Хмельницький район;
- 125 – Шепетівський район;
- 208 – Кам’янець-Подільський район.
Наразі в області на лікуванні, з підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція, перебуває 30517 людей: 1319 лікується стаціонарно, 29198 – амбулаторно. З них 2741 – діти, 726 – медпрацівники.
Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 42,9%. В лікарнях перебувають 1319 хворих, 67 – з підозрою.
Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 197639 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 14156 – діти, 7431 – медпрацівники. Одужали від хвороби 163465 людей (82,7% від підтверджених випадків), з них 11415 – діти, 6663 – медпрацівники.
Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3657 людей.
СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 19 лютого:
- Хмельницький район: всього випадків – 119130; з них лікуються – 21862; одужали – 95355; летальних – 1913;
- Шепетівський район: всього випадків – 36410; з них лікуються – 4272; одужали – 31391; летальних – 747;
- Кам’янець-Подільський район: всього випадків – 42099; з них лікуються – 4383; одужали – 36719; летальних – 997
Що відомо
- На Хмельниччині за минулу добу, 16 лютого, 1817 жителів області отримали позитивний тест на виявлення захворювання COVID-19. Одужали від недуги ще 1565 людей. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 13 людей.