19 лютого у Кривому Розі на Алеї слави відбувся мітинг-реквієм, під час якого вшанували пам’ять загиблих у Дебальцевскому котлі. Про те, як пройшов мітинг-реквієм дізнавались кореспонденти Суспільного.

За словами заступника командира батальйону Юрія Сіньковського, організаторами заходу виступили бійці батальйону "Кривбас".

Суспільне Дніпро За підрахунками Суспільного на мітинг прийшло близько 50 людей

Серед тих хто прийшов на захід – рідні загиблих учасників АТО, їхні побратими, волонтери та просто небайдужі містяни. Разом згадали трагічні події у лютому 2015 року, що відбулися на Донеччині.

Суспільне Дніпро Під час виходу та в боях навколо Дебальцевого у лютому 2015-го батальон "Кривбас" втратив 23-ох бійців

Учасник АТО Віталій Козуб, який перебував у складі батальону «Кривбас», довелося двічі виходити з оточення – з під Іловайську та Дебальцево. Чоловік каже – виходили з оточення під обстріли бойовиків, а відповісти було нічим.

"9 лютого 2015-го перекрили усі шляхи до нас, припинилося постачання та допомога. Вночі з 19 на 20 лютого почали виходити, здебільшого пішки. Йшли у різні боки - хто у ліс, хто дорогою. Мій товариш потрапив у засідку у лісосмузі, мені пошастило - потрапив додому", - згадує Віталій Козуб

Суспільне Дніпро На мітингу-реквієм поіменно вшанували всіх загиблих

Колишні вояки 40 –го батальйону "Кривбас" та чинні військовослужбовці з різних підрозділів запалили свічки та відслужили панахиду.

Що відомо

9 лютого з'явилася інформація про так званий Дебальцевський котел - українські підрозділи потрапили у оточення проросійських бойовиків, які просунулися вглиб міста.

18 лютого майже 2,5 тисячі українських воїнів почали залишати свої позиції під постійними обстрілами.

За даними Генштабу, під час бойових дій в районі Дебальцевого у період з 15 січня до 18 лютого 2015 року загинули 110 українських вояків, 270 були поранені, семеро потрапили до полону і ще 18 зникли безвісти.

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