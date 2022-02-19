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У Кривому Розі вшанували пам’ять загиблих у Дебальцевскому котлі. ФОТОРЕПОРТАЖ
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У Кривому Розі вшанували пам’ять загиблих у Дебальцевскому котлі. ФОТОРЕПОРТАЖ

Аліна Горбань
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У Кривому Розі вшанували пам’ять загиблих у Дебальцевскому котлі. ФОТОРЕПОРТАЖ Суспільне Дніпро

19 лютого у Кривому Розі на Алеї слави відбувся мітинг-реквієм, під час якого вшанували пам’ять загиблих у Дебальцевскому котлі. Про те, як пройшов мітинг-реквієм дізнавались кореспонденти Суспільного.

За словами заступника командира батальйону Юрія Сіньковського, організаторами заходу виступили бійці батальйону "Кривбас".

У Кривому Розі вшанували пам’ять загиблих у Дебальцевскому котлі. ФОТОРЕПОРТАЖСуспільне Дніпро

За підрахунками Суспільного на мітинг прийшло близько 50 людей

Серед тих хто прийшов на захід – рідні загиблих учасників АТО, їхні побратими, волонтери та просто небайдужі містяни. Разом згадали трагічні події у лютому 2015 року, що відбулися на Донеччині.

У Кривому Розі вшанували пам’ять загиблих у Дебальцевскому котлі. ФОТОРЕПОРТАЖСуспільне Дніпро

Під час виходу та в боях навколо Дебальцевого у лютому 2015-го батальон "Кривбас" втратив 23-ох бійців

Учасник АТО Віталій Козуб, який перебував у складі батальону «Кривбас», довелося двічі виходити з оточення – з під Іловайську та Дебальцево. Чоловік каже – виходили з оточення під обстріли бойовиків, а відповісти було нічим.

"9 лютого 2015-го перекрили усі шляхи до нас, припинилося постачання та допомога. Вночі з 19 на 20 лютого почали виходити, здебільшого пішки. Йшли у різні боки - хто у ліс, хто дорогою. Мій товариш потрапив у засідку у лісосмузі, мені пошастило - потрапив додому", - згадує Віталій Козуб

У Кривому Розі вшанували пам’ять загиблих у Дебальцевскому котлі. ФОТОРЕПОРТАЖСуспільне Дніпро

На мітингу-реквієм поіменно вшанували всіх загиблих

Колишні вояки 40 –го батальйону "Кривбас" та чинні військовослужбовці з різних підрозділів запалили свічки та відслужили панахиду.

Що відомо

  • 9 лютого з'явилася інформація про так званий Дебальцевський котел - українські підрозділи потрапили у оточення проросійських бойовиків, які просунулися вглиб міста.
  • 18 лютого майже 2,5 тисячі українських воїнів почали залишати свої позиції під постійними обстрілами.
  • За даними Генштабу, під час бойових дій в районі Дебальцевого у період з 15 січня до 18 лютого 2015 року загинули 110 українських вояків, 270 були поранені, семеро потрапили до полону і ще 18 зникли безвісти.

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