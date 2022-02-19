19 лютого у Кривому Розі на Алеї слави відбувся мітинг-реквієм, під час якого вшанували пам’ять загиблих у Дебальцевскому котлі. Про те, як пройшов мітинг-реквієм дізнавались кореспонденти Суспільного.
За словами заступника командира батальйону Юрія Сіньковського, організаторами заходу виступили бійці батальйону "Кривбас".
Серед тих хто прийшов на захід – рідні загиблих учасників АТО, їхні побратими, волонтери та просто небайдужі містяни. Разом згадали трагічні події у лютому 2015 року, що відбулися на Донеччині.
Учасник АТО Віталій Козуб, який перебував у складі батальону «Кривбас», довелося двічі виходити з оточення – з під Іловайську та Дебальцево. Чоловік каже – виходили з оточення під обстріли бойовиків, а відповісти було нічим.
"9 лютого 2015-го перекрили усі шляхи до нас, припинилося постачання та допомога. Вночі з 19 на 20 лютого почали виходити, здебільшого пішки. Йшли у різні боки - хто у ліс, хто дорогою. Мій товариш потрапив у засідку у лісосмузі, мені пошастило - потрапив додому", - згадує Віталій Козуб
Колишні вояки 40 –го батальйону "Кривбас" та чинні військовослужбовці з різних підрозділів запалили свічки та відслужили панахиду.
Що відомо
- 9 лютого з'явилася інформація про так званий Дебальцевський котел - українські підрозділи потрапили у оточення проросійських бойовиків, які просунулися вглиб міста.
- 18 лютого майже 2,5 тисячі українських воїнів почали залишати свої позиції під постійними обстрілами.
- За даними Генштабу, під час бойових дій в районі Дебальцевого у період з 15 січня до 18 лютого 2015 року загинули 110 українських вояків, 270 були поранені, семеро потрапили до полону і ще 18 зникли безвісти.
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