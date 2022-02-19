В ОРДЛО зафіксували ще понад 200 одиниць військової техніки — штаб ООС

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зафіксували ще понад 200 одиниць військової техніки, яка була розміщення з порушенням Мінських домовленостей. Про це повідомляє штаб ООС.

"Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 204 одиниць військової техніки збройних формувань РФ з порушенням Мінських домовленостей", — йдеться у повідомленні.

На території тимчасово окупованої Луганської області зафіксували 202 одиниці військової техніки, у районі Бугаївки, Шимшинівки та Брянки. Серед зафіксованого ЗРК, самохідні гаубиці, ББМ, БМП та ЗУ.

На території тимчасово окупованої Донецької області зафіксували 1 БТР та 1 БМП.

Додали, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації. Патрулі Місії не пропускали на блокпості біля Петрівського та Озерянівки.

Також, БПЛА СММ двічі зазнавали впливу перешкод GPS від засобів РЕБ противника.

Що відомо

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