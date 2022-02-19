В ОРДЛО зафіксували ще понад 200 одиниць військової техніки — штаб ООС

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зафіксували ще понад 200 одиниць військової техніки, яка була розміщення з порушенням Мінських домовленостей. Про це повідомляє штаб ООС.
"Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 204 одиниць військової техніки збройних формувань РФ з порушенням Мінських домовленостей", — йдеться у повідомленні.
На території тимчасово окупованої Луганської області зафіксували 202 одиниці військової техніки, у районі Бугаївки, Шимшинівки та Брянки. Серед зафіксованого ЗРК, самохідні гаубиці, ББМ, БМП та ЗУ.
На території тимчасово окупованої Донецької області зафіксували 1 БТР та 1 БМП.
Додали, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації. Патрулі Місії не пропускали на блокпості біля Петрівського та Озерянівки.
Також, БПЛА СММ двічі зазнавали впливу перешкод GPS від засобів РЕБ противника.
Що відомо
- 19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.
- 18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.
- 17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.
- 17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- Збройні Сили України не планують жодних наступальних операцій. Про це 17 лютого повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерій Залужний.
- Окупанти знову обстріляли Станицю Луганську, горять два приватних будинки
- Намагається вплинути на засідання ООН. Резніков пояснив, для чого Кремлю загострення на Донбасі
- Окупанти гатять з мінометів по всій лінії фронту, поранені військовий та двоє цивільних — штаб ООС
- Володимир Зеленський з Маріуполя провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої проінформував про обстріл у Станиці Луганській.