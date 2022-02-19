Вчора, 18 лютого, у Виноградові затримали чотирьох закарпатців, які причетні до організації каналу нелегальної міграції до країн ЄС. Про це повідомили Суспільному в поліції Закарпатської області.

Правоохоронці затримали їх вдома у одного з фігурантів, разом з трьома громадянами Азії. Закарпатці готувалися до останнього етапу – перетину кордону поза межами пунктів пропуску.

Незаконний перетин кордону здійснювався в межах Берегівського району. Послуги переправників коштували близько 10 тисяч доларів для кожного замовника. Один із учасників групи супроводжував нелегальних мігрантів і на території іноземної держави.

Усіх чотирьох чоловіків, що причетні до організації каналу нелегальної міграції, затримали згідно статті 208 КПК.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 ККУ. Триває слідство.

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