У Запоріжжі Дніпровську ГЕС посилено охороняють нацгвардійці та поліцейські

З 16 лютого військовослужбовці Національної гвардії України та співробітники Національної поліції прийняли під посилену охорону Дніпровську ГЕС, що у Запоріжжі.
Про це 18 лютого повідомили на сайті Національної гвардії України.
У зв'язку з тим, що ДніпроГЕС є важливим об’єктом критичної інфраструктури та потребує надійного цілодобового захисту, в охороні задіяли військову техніку та кінологів зі службовими собаками.
Основним завданням правоохоронців є недопущення проведення будь-яких провокаційних чи диверсійних дій, виявлення підозрілих предметів, а також несанкціонованого проникнення на територію ГЕС.
На сайті Нацгвардії також попереджають, що під час здійснення превентивних заходів правоохоронці можуть перевіряти транспортні засоби та документи громадян.
Також 18 лютого на Майдані Героїв у Запоріжжі відбулося урочисте шикування підрозділів Національної поліції та Національної Гвардії України для проведення інструктажу перед заступанням на посилений варіант несення служби. Про це йдеться на сайті ЗОДА.
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