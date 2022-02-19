У Запоріжжі Дніпровську ГЕС посилено охороняють нацгвардійці та поліцейські

З 16 лютого військовослужбовці Національної гвардії України та співробітники Національної поліції прийняли під посилену охорону Дніпровську ГЕС, що у Запоріжжі.

Про це 18 лютого повідомили на сайті Національної гвардії України.

У зв'язку з тим, що ДніпроГЕС є важливим об’єктом критичної інфраструктури та потребує надійного цілодобового захисту, в охороні задіяли військову техніку та кінологів зі службовими собаками.

Фото: сайт Нацгвардії

Основним завданням правоохоронців є недопущення проведення будь-яких провокаційних чи диверсійних дій, виявлення підозрілих предметів, а також несанкціонованого проникнення на територію ГЕС.

Фото: сайт Нацгвардії

На сайті Нацгвардії також попереджають, що під час здійснення превентивних заходів правоохоронці можуть перевіряти транспортні засоби та документи громадян.

Фото: сайт Нацгвардії

Також 18 лютого на Майдані Героїв у Запоріжжі відбулося урочисте шикування підрозділів Національної поліції та Національної Гвардії України для проведення інструктажу перед заступанням на посилений варіант несення служби. Про це йдеться на сайті ЗОДА.

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