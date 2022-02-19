На Рівненщині за минулу добу, 18 лютого, лабораторно підтвердили 734 нові випадки інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб про ОДА зранку 19 лютого. Від ускладнень померли шестеро хворих.

Протягом доби зробили 2634 ПЛР, 80 ІФА-досліджень та 1273 швидкі тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від 2 місяців до 92 років:

Рівненський район – 536 (м. Рівне – 381);

Дубенський район – 49 (м. Дубно – 25);

Сарненський район – 72 (м. Сарни – 14);

Вараський район – 77 (м. Вараш – 43).

За добу одужали 2 423 людини. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 151 489 людей (3 926 496 –

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 509 смертей від ускладнень хвороби (104 366 – в Україні). За минулу добу померли: 59-річний житель с. Кухче Вараського району, 66-річний житель смт Томашгород, 80-річний житель с. Бережки Сарненського району, 76-річний житель м. Дубно Дубенського району, 76 та 77-річні жителі м. Рівне.

Станом на 18 лютого, за офіційними даними, в області є 14 684 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом 18 лютого становила 30,8%., днем раніше вона становила 35,3%.

Добова динаміка COVID-підтверджень від початку місяця: 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977; 5 лютого – 1 291; 6 лютого – 1 142; 7 лютого – 1827; 8 лютого – 2 006; 9 лютого – 1 917; 10 лютого – 1 499; 11 лютого – 1 145; 12 лютого – 694; 13 лютого – 395; 14 лютого – 795; 15 лютого – 1007; 16 лютого – 764, 17 лютого – 824, 18 лютого – 734.

В Україні за добу підтвердили 31 125 нових випадків COVID-19, 260 людей померли.

За даними РНБО, станом на 18 лютого кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 414 425 людини, це 36,27 % населення області. Повний курс вакцинації пройшла 413 169 людина, це 36,16 %. Бустерну дозу отримали 14 096 людей.

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