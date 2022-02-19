Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП, яка трапилася 18 лютого на Чуднівщині – там поліцейський наїхав на трьох школярок, котрі йшли узбіччям дороги. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Алла Ващенко.

За її словами, ДТП сталася близько сьомої години вечора 18 лютого в селі Карпівці Вільшанської територіальної громади, що на Чуднівщині.

"На місці поліцейські з'ясували, що водій автівки ВАЗ 2110, рухаючись сільською вулицею, на неосвітленій ділянці дороги скоїв наїзд на трьох дівчат віком 13, 14 та 17 років. Травмованих дівчат доставили до медзакладу – одну з них госпіталізували з переломом стегнової кістки, двоє інших лікуватимуться амбулаторно. Що стосується водія, то він спочатку залишив місце пригоди, але невдовзі повернувся. Поліцейські встановили, що за кермом ВАЗівки був 44-річний чуднівчанин, який є працівником поліції. Його відвезли до медзакладу і взяли кров для дослідження на стан сп’яніння", – поінформувала Алла Ващенко.

За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України. За словами Алли Ващенко, усі зібрані матеріали поліцейські передадуть до Територіального управління ДБР в Хмельницькій області.

Читайте також

За добу у Житомирі двоє пішоходів потрапили під колеса автівок.

У Житомирі прорвало колектор водоканалу – неочищені стоки потрапили в річку.

У Житомирі горів МАФ.

У селі Підгородне Бердичівської територіальної громади зафіксували випадок сказу – хвора тварина покусала літню жінку.

У селі на Житомирщині автомобіль впав у ставок і перекинувся – двоє пасажирів загинули.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber