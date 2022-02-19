Черкаський "АЗОТ" перевіряють на наявність порушень

Державна екологічна інспекція розпочала перевірку черкаського підприємства "АЗОТ". Про це повідомили у пресслужбі екоінспекції.

У пресслужбі пояснили, що оскільки "АЗОТ" використовує хімічні сполуки, такі як карбамідо-формальдегідної смоли, які зумовлюють викиди у повітря аміаку, оксидів азоту, суспендованих частинок пилу аміачної селітри, діяльність підприємства перевірять на дотримання норм.

"Під час перевірки фахівці здійснять комплексну перевірку впливу діяльності підприємства на атмосферне повітря, воду та землю. Зокрема перевірять дотримання підприємством вимог законодавства щодо поводження з відходами, а саме, їх розміщення на їхній території".

У пресслужбі пояснили, що перевірка триватиме десять робочих днів, по закінченню якої повідомлять про результати.

Суспільне звернулось за коментарем до пресслужби підприємства "АЗОТ". Інформація доповнюється.

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