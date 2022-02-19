20 лютого у Чернівцях відбудеться хода пам'яті, панахида та перформанс до Дня Героїв Небесної Сотні. У центрі міста на годину перекриють рух транспорту.
Про це повідомляють на сайті міської ради.
У програмі заходів до Дня Героїв Небесної Сотні:
Панахида
Богослужіння розпочнеться о 15:00 на Центральному кладовищі, поруч з могилами Героїв України: Олександра Щербанюка та Василя Аксенина.
Громадське віче «Герої не вмирають»
Віче розпочнеться о 16:00 у сквері Героїв Небесної Сотні, що на вулиці Небесної Сотні.
Хода пам'яті «Вони тримали за нас небо»
О 16:30 хода рушить від скверу Героїв Небесної Сотні. Рухатиметься за маршрутом: вулиця Щербанюка, Аксенина, Садова, Соборна площа, вулиця Головна, Центральна площа.
З 17:00 до 18:00 перекриють рух у межах Центральної та Соборної площ, а також на вулицях Небесної Сотні, Щербанюка, Аксенина, Садовій, Героїв Майдану та Головній.
Перформанс «Зима, що нас змінила»
О 18:00 на Центральній площі відбудеться інсталяція з шинами, обгорілими прапорами з Майдану та бочками з вогнем. Також на площі покажуть стрічку просто неба та виступатимуть актор театру «Темп».
Що відомо
- День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначають в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього дня 2014 року на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за день було до ста жертв, яких назвали ”Небесною Сотнею”.
- Василь Аксенин — Герой Небесної Сотні з Чернівців. У 52 роки Аксенин помер у польській клініці внаслідок зупинки серця через отримане на Майдані поранення. Посмертно йому присвоїли звання почесного громадянина Чернівців, Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” та нагородили медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП. На честь Аксенина у Чернівцях назвали вулицю.
- Олександр Щербанюк — Герой Небесної Сотні з Чернівців. Загинув на Майдані 20 лютого 2014 року від куль снайпера у 46 років. Посмертно йому надали звання Почесного громадянина Чернівців, Героя України та нагородили медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП. На честь Щербанюка у Чернівцях назвали вулицю.
- Наприкінці 2013 та на початку 2014 років Україну охопили масові протести, які отримали назву Революція гідності. Вони призвели до зміни влади та втечі за кордон тодішнього президента Віктора Януковича і його соратників. Кульмінацією подій стало масове протистояння на Майдані у Києві 18-20 лютого 2014 року, внаслідок якого було вбито 107 протестувальників та 13 міліціонерів.
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