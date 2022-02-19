20 лютого у Чернівцях відбудеться хода пам'яті, панахида та перформанс до Дня Героїв Небесної Сотні. У центрі міста на годину перекриють рух транспорту.

Про це повідомляють на сайті міської ради.

У програмі заходів до Дня Героїв Небесної Сотні:

Панахида

Богослужіння розпочнеться о 15:00 на Центральному кладовищі, поруч з могилами Героїв України: Олександра Щербанюка та Василя Аксенина.

Громадське віче «Герої не вмирають»

Віче розпочнеться о 16:00 у сквері Героїв Небесної Сотні, що на вулиці Небесної Сотні.

Хода пам'яті «Вони тримали за нас небо»

О 16:30 хода рушить від скверу Героїв Небесної Сотні. Рухатиметься за маршрутом: вулиця Щербанюка, Аксенина, Садова, Соборна площа, вулиця Головна, Центральна площа.

З 17:00 до 18:00 перекриють рух у межах Центральної та Соборної площ, а також на вулицях Небесної Сотні, Щербанюка, Аксенина, Садовій, Героїв Майдану та Головній.

Перформанс «Зима, що нас змінила»

О 18:00 на Центральній площі відбудеться інсталяція з шинами, обгорілими прапорами з Майдану та бочками з вогнем. Також на площі покажуть стрічку просто неба та виступатимуть актор театру «Темп».

Що відомо

День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначають в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього дня 2014 року на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за день було до ста жертв, яких назвали ”Небесною Сотнею”.

— пам'ятний день, що відзначають в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього дня 2014 року на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за день було до ста жертв, яких назвали ”Небесною Сотнею”. Василь Аксенин — Герой Небесної Сотні з Чернівців. У 52 роки Аксенин помер у польській клініці внаслідок зупинки серця через отримане на Майдані поранення. Посмертно йому присвоїли звання почесного громадянина Чернівців, Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” та нагородили медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП. На честь Аксенина у Чернівцях назвали вулицю.

— Герой Небесної Сотні з Чернівців. У 52 роки Аксенин помер у польській клініці внаслідок зупинки серця через отримане на Майдані поранення. Посмертно йому присвоїли звання почесного громадянина Чернівців, Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” та нагородили медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП. На честь Аксенина у Чернівцях назвали вулицю. Олександр Щербанюк — Герой Небесної Сотні з Чернівців. Загинув на Майдані 20 лютого 2014 року від куль снайпера у 46 років. Посмертно йому надали звання Почесного громадянина Чернівців, Героя України та нагородили медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП. На честь Щербанюка у Чернівцях назвали вулицю.

— Герой Небесної Сотні з Чернівців. Загинув на Майдані 20 лютого 2014 року від куль снайпера у 46 років. Посмертно йому надали звання Почесного громадянина Чернівців, Героя України та нагородили медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП. На честь Щербанюка у Чернівцях назвали вулицю. Наприкінці 2013 та на початку 2014 років Україну охопили масові протести, які отримали назву Революція гідності. Вони призвели до зміни влади та втечі за кордон тодішнього президента Віктора Януковича і його соратників. Кульмінацією подій стало масове протистояння на Майдані у Києві 18-20 лютого 2014 року, внаслідок якого було вбито 107 протестувальників та 13 міліціонерів.

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