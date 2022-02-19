За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 728 осіб

1 728 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 517 людей, другою дозою – 774, бустерною – 437. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 755 515 осіб.

67 636 людей вакциновано протиCOVID-19. Першу дозу отримали17 783 людини, другу дозу – 29 476 людей, додаткову дозу отримали498 людей, бустерну дозу – 19 879 людей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 667 268 людей, з них отримали першу дозу – 15 667 266 людей, отримали дві дози – 15 100 993 людини, отримали додаткову дозу – 26 339 людей, бустерну дозу – 656 080 людей. Загалом проведено31 450 678 щеплень.

Що відомо

На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 563 осіб

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