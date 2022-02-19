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На об'їзній дорозі Львова зіткнулися дві вантажівки: один водій загинув
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На об'їзній дорозі Львова зіткнулися дві вантажівки: один водій загинув

Марта Янко
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На об'їзній дорозі Львова зіткнулися дві вантажівки: один водій загинув Нацполіція Львівщини

На об'їзній дорозі Львова поблизу села Пасіки Зубрицькі зіткнулися дві вантажівки. Внаслідок аварії один водій загинув. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Аварія сталася 19 лютого близько 03:30. Водій вантажівки "МАН", 51-річний мешканець Рівненщини, зіткнувся з вантажівкою "ДАФ", якою керував 26-річний мешканець Івано-Франківська.

На момент зіткнення вантажівка "ДАФ" з технічних причин зупинилася на дорозі. За інформацією правоохоронців, водій встановив дорожній знак "аварійна зупинка". Внаслідок зіткнення водій "МАНу" загинув на місці події.

На об'їзній дорозі Львова зіткнулися дві вантажівки: один водій загинувНацполіція Львівщини

Водія із затиснутого автомобіля деблокували рятувальники

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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