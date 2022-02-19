Протягом доби 18 лютого в Миколаївській області зареєстрували 1 349 нових випадків COVID-19. Це на 114 випадків більше ніж виявили напередодні. Від наслідків перебігу коронавірусної інфекції померли дев’ять людей.

Про це свідчать дані Миколаївської обласної державної адміністрації.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 803, в Южноукраїнську підтвердили 97 випадків, у Первомайську ― 82 випадки, у Вознесенську ― 55. На території інших громад області зареєстрували 312 нових випадків коронавірусної хвороби.

Від початку пандемії в Миколаївській області на коронавірус захворіли 140 595 людей.

Протягом доби 18 лютого одужали 480 людей. Усього на Миколаївщині від COVID-19 одужали 119 670 людей.

За період пандемії на Миколаївщині від наслідків перебігу коронавірусної хвороби померли 3 485 людей. За добу медики зареєстрували дев'ять летальних випадків.

Станом на 18 лютого на стаціонарному лікуванні в області перебувають 1 229 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою.

Завантаженість ліжок у лікарнях складає 48,77 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 2657 нових випадків коронавірусної хвороби та сім смертей від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області ― 987 нових випадків за добу та померли від наслідків COVID-19 п'ять людей.

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