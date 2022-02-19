1346 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

18 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 346 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 31 125 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 18 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 322 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2484 (+27);

Гадяцький – 2149 (+22);

Гадяч – 3209 (+47);

Глобинський – 3777 (+20);

Горішні Плавні – 9481(+99);

Гребінківський – 1932 (+13);

Диканський – 2263 (+11);

Зіньківський – 3621(+22);

Карлівський – 3563 (+28);

Кобеляцький – 3203 (+28);

Козельщинський – 2156 (+23);

Котелевський – 2508 (+17);

Кременчук – 22415 (+163);

Кременчуцький – 3262 (+42);

Лохвицький – 4292 (+59);

Лубенський – 2076 (+9);

Лубни – 7203 (+69);

Машівський – 1615 (+8);

Миргород – 5585 (+30);

Миргородський – 2368 (+11);

Новосанжарський – 2435 (+4);

Оржицький – 1593 (+10);

Пирятинський – 2923 (+15);

Полтава – 57107 (+363);

Полтавський – 8774 (+86);

Решетилівський – 2383 (+24);

Семенівський – 1769 (+35);

Хорольський – 2985 (+22);

Чутівський – 1843 (+4);

Шишацький – 2384 (+35).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 174 084 людей. Одужали за увесь час 149 820 людей, а летальних випадків — 4136 (21 новий). Нині від COVID-19 продовжують лікування 20 128 жителів регіону.

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