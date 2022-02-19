1346 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

18 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 346 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 31 125 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 18 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 322 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2484 (+27);
- Гадяцький – 2149 (+22);
- Гадяч – 3209 (+47);
- Глобинський – 3777 (+20);
- Горішні Плавні – 9481(+99);
- Гребінківський – 1932 (+13);
- Диканський – 2263 (+11);
- Зіньківський – 3621(+22);
- Карлівський – 3563 (+28);
- Кобеляцький – 3203 (+28);
- Козельщинський – 2156 (+23);
- Котелевський – 2508 (+17);
- Кременчук – 22415 (+163);
- Кременчуцький – 3262 (+42);
- Лохвицький – 4292 (+59);
- Лубенський – 2076 (+9);
- Лубни – 7203 (+69);
- Машівський – 1615 (+8);
- Миргород – 5585 (+30);
- Миргородський – 2368 (+11);
- Новосанжарський – 2435 (+4);
- Оржицький – 1593 (+10);
- Пирятинський – 2923 (+15);
- Полтава – 57107 (+363);
- Полтавський – 8774 (+86);
- Решетилівський – 2383 (+24);
- Семенівський – 1769 (+35);
- Хорольський – 2985 (+22);
- Чутівський – 1843 (+4);
- Шишацький – 2384 (+35).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 174 084 людей. Одужали за увесь час 149 820 людей, а летальних випадків — 4136 (21 новий). Нині від COVID-19 продовжують лікування 20 128 жителів регіону.