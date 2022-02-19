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1346 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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1346 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Катерина Зозуля
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1346 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: pexels.com

18 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 346 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 31 125 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 18 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 322 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2484 (+27);
  • Гадяцький – 2149 (+22);
  • Гадяч – 3209 (+47);
  • Глобинський – 3777 (+20);
  • Горішні Плавні – 9481(+99);
  • Гребінківський – 1932 (+13);
  • Диканський – 2263 (+11);
  • Зіньківський – 3621(+22);
  • Карлівський – 3563 (+28);
  • Кобеляцький – 3203 (+28);
  • Козельщинський – 2156 (+23);
  • Котелевський – 2508 (+17);
  • Кременчук – 22415 (+163);
  • Кременчуцький – 3262 (+42);
  • Лохвицький – 4292 (+59);
  • Лубенський – 2076 (+9);
  • Лубни – 7203 (+69);
  • Машівський – 1615 (+8);
  • Миргород – 5585 (+30);
  • Миргородський – 2368 (+11);
  • Новосанжарський – 2435 (+4);
  • Оржицький – 1593 (+10);
  • Пирятинський – 2923 (+15);
  • Полтава – 57107 (+363);
  • Полтавський – 8774 (+86);
  • Решетилівський – 2383 (+24);
  • Семенівський – 1769 (+35);
  • Хорольський – 2985 (+22);
  • Чутівський – 1843 (+4);
  • Шишацький – 2384 (+35).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 174 084 людей. Одужали за увесь час 149 820 людей, а летальних випадків — 4136 (21 новий). Нині від COVID-19 продовжують лікування 20 128 жителів регіону.

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