Вихідними на Полтавщині можливий дощ та вітер

19 лютого у Полтаві та області синоптики прогнозують дощ та вітер. 20 лютого можлива сонячна погода з мінливою хмарністю. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

У суботу, 19 лютого, денна температура на Полтавщині коливатиметься від +5 до +7 градусів тепла. Уночі − від 0 до -2 градусів. Прогнозують дощ.

Фото: Укргідромедцентр Погода в Україні 19 лютого

У неділю, 20 лютого, вдень очікується від +2 до +5 градусів. Уночі – від 0 до +1 градусів тепла. 20 лютого можлива сонячна погода з мінливою хмарністю.

Фото: Укргідромедцентр Погода на 20 лютого

У інших областях України 19 та 20 лютого денна температура повітря коливатиметься від +4 до +8 градусів.