На Донеччині та Луганщині виявили 2264 випадків COVID-19

Протягом 18 лютого COVID-19 підтвердили у 1 564 жителя Донеччини та у 682 жителя Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 16 хворих, на Луганщині – дев'ятеро.

Про це свідчать данні системи моніторингу поширення COVID-19 РНБО.

Минулої доби від коронавірусу одужали 1 199 хворих на Донеччині та 911 хворих на Луганщині.

За добу 18 лютого в Україні зафіксували 31 125 новий випадок захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 260 людей.

Що відомо

Протягом 17 лютого COVID-19 підтвердили у 1 833 жителів Донеччини та у 748 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 15 хворих, на Луганщині – шестеро.

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Читайте також

Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон"

Україна знову "червоніє". Коли кількість хворих на COVID-19 почне зменшуватися — пояснює експерт

Пігулки від COVID-19 "Молнупіравір": як діють та хто отримає першим. Відповідає МОЗ

Кому потрібна бустерна доза і чому вакциновані хворіють на "Омікрон" — коментар лікаря-імунолога

Науковці НАН розробили тести на одночасне виявлення COVID-19 та грипу

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber