COVID-19 на Вінниччині: за добу виявили майже 300 хворих

На Вінниччині підтвердили 292 нових випадків коронавірусу. Одужали 165 пацієнтів. Летальних випадків медики зафіксували десять. Такі дані МОЗ України станом на ранок 20 лютого.

Від початку пандемії на Вінниччині COVID-19 лабораторно підтвердили у 148 220 мешканців області. З них одужали 123 929 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 507 людей.

Упродовж доби 18 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 705 людей. Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 204 вінничанина (всього 606 567 людей). Другою дозою імунізувалися 267 мешканців області (всього 574 356). Бустерною дозою вакцинувалася 234 людини (всього 30 005), додатковою дозою вакцинувались (всього 374 вінничан).

Читайте також: МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу

За добу 19 лютого в Україні підтвердили 17 448 нових випадків захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 152 людини. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 720 771 людина, подолали хворобу 3 938 459 людей, зафіксовано 104 518 летальних випадків.

Що відомо

18 лютого Міністерство охорони здоров'я оновило епідеміологічне зонування України, перемістивши Київ з "жовтої" до "помаранчевої" зони. Відтак "жовтими" залишаються лише дві області.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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