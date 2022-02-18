Жителі окупованого Луганська повідомляють про вибух на газогоні

Жителі тимчасово окупованого Луганська повідомляють про вибух газогону у соціальних мережах.

У соціальних мережах з'явилися відео яскравого сяйва на околицях тимчасово окупованого Луганська. У соцмережах в коментарях люди пишуть що чули сильний вибух й припускають що це може бути газогін.

У ДСНС, ситуацію не коментують.

Воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх підриву.

Також, Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Збройні Сили України не планують наступу і не обстрілюють житлові райони.

Що відомо

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