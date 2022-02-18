Попри усі провокації окупантів вздовж лінії розмежування сили ООС не відкривали вогонь по житловим кварталам. Про це повідомив Головнокомандувач ООС Олександр Павлюк.

"Дві доби провокаційних обстрілів окупантів не призвели до їх бажаного результату. Жоден український боєприпас не впав на цивільну інфраструктуру. Українські військові витримали попри те що основна частина обстрілів була з населених пунктів. Ворожі гармати та міномети вели вогонь з житлових масивів, але українські військові не стріляють по мирним людям", — заявив Олександр Павлюк.

Олександр Павлюк додав, що за даними розвідки є висока ймовірність терористичних актів з метою загибелі мирного населення та обвинувачення в цьому українських військових.

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