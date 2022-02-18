Попри усі провокації окупантів вздовж лінії розмежування сили ООС не відкривали вогонь по житловим кварталам. Про це повідомив Головнокомандувач ООС Олександр Павлюк.
"Дві доби провокаційних обстрілів окупантів не призвели до їх бажаного результату. Жоден український боєприпас не впав на цивільну інфраструктуру. Українські військові витримали попри те що основна частина обстрілів була з населених пунктів. Ворожі гармати та міномети вели вогонь з житлових масивів, але українські військові не стріляють по мирним людям", — заявив Олександр Павлюк.
Олександр Павлюк додав, що за даними розвідки є висока ймовірність терористичних актів з метою загибелі мирного населення та обвинувачення в цьому українських військових.
Що відомо
- 18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.
- 17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.
- 17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- Збройні Сили України не планують жодних наступальних операцій. Про це 17 лютого повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерій Залужний.
- Окупанти знову обстріляли Станицю Луганську, горять два приватних будинки
- Намагається вплинути на засідання ООН. Резніков пояснив, для чого Кремлю загострення на Донбасі
- Окупанти гатять з мінометів по всій лінії фронту, поранені військовий та двоє цивільних — штаб ООС
- Володимир Зеленський з Маріуполя провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої проінформував про обстріл у Станиці Луганській.