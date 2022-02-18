ТКГ проведе позачергове засідання в суботу вранці

Тристороння контактна група проведе засідання вранці 19 лютого. Про це повідомив Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з Донбасу Мікко Кіннунен.

"Позачергове засідання ТКГ, яке я скликав сьогодні ввечері, переноситься на ранок. Ситуація з безпекою на Донбасі та вздовж лінії зіткнення дуже тривожна", — повідомив Мікко Кіннунен.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомила, що позачергове засідання ТКГ скликане на 18.00 не відбулося через відмову російської сторони.

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