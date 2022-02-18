На Тернопільщині є родина, де четверо дітей займаються лижним спортом

У Кременець, що на Тернопільщині, є родина, де всі четверо дітей займаються лижним спортом. Андрій, Іван, Денис і Тетяна Пилипчуки – вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту.

За словами Дениса, він вперше став на лижі у чотири роки за прикладом старших братів та сестри.

"На тренування сюди приходжу п’ять разів на тиждень по годині-дві".

Суспільне Тернопіль Денис Пилипчук

Хлопцеві 13 років, він має спортивні нагороди. Він повернуся із чемпіонату зі стрибків на лижах з трампліна, який відбувався у Ворохті. Там Денис теж здобув призові місця.

Суспільне Тернопіль Нагороди Дениса Пилипчука

"Хороша, здібна, перспективна дитина", – каже про юного спортсмена тренер-викладач лижного двоборства Олександр Точинський.

Суспільне Тернопіль Денис під час тренування

Мама Раїса Пилипчук спортивні захоплення дітей підтримує. Лижним спортом займаються усі її троє синів та донька Тетяна. Тетяна – перша в історії України стрибунка, яка змагалася на чемпіонаті світу.

"Хвилююся, коли сюди приходжу, але за роки, то я вже й звикла трохи", – каже Раїса Пилипчук.

Раїса Пилипчук

"Династії поступово йдуть. Як не одні – другі. Діти хороші, з ними можна працювати і потрібно працювати", – розповів тренер з стрибків з трампліну Василь Нікіфорук.

Школа, де виховують майбутніх зірок спорту, має 5 відділень. Тут проводять чемпіонати України та інші змагання.

Суспільне Тернопіль Кременецькі трампліни

Стрибунів тренують на трьох трамплінах, які давно потребують реставрації. Тут немає підйомників й учні піднімаються до трамплінів східцями.

"Вони хочуть реконструкції. І нових трамплінів хочеться, і ті, що є відремонтувати, і домики, роздягалки, душові кабінки, щоб діти мали повноцінні умови", – каже директорка КУТОР "ТОДЮСШ із зимових видів спорту" Світлана Крикончук.

Суспільне Тернопіль Світлана Крикончук

За словами начальника управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської облдержадмністрації Андрія Човгана, ця школа потрапила у шорт-лист об’єктів, реконструкцію яких планують провести цього року.

"Зараз проводиться аналіз того, скільки коштів потрібно на реконструкцію чи будівництво тих чи інших спортивних об’єктів взагалі по області. Після цього буде прийматися рішення, що саме буде робитися".

Суспільне Тернопіль Тренувальна база в Кременці

В обласній дитячо-юнацькій спортивній школі із зимових видів спорту зараз навчаються 360 дітей. Її випускники – Дмитро Мазурчук, Юліана Туницька – учасники зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Читати також