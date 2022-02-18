Аби не піддаватися паніці в умовах ймовірного повномасштабного вторгнення Росії на територію України, полтавська психологиня Наталія Панченко радить зберігати спокій та довіряти офіційним джерелам інформації. Крім того, варто поговорити про ситуацію з дітьми. Більше порад – у матеріалі Суспільного.

Не контролюйте те, що вам не підвладне

За словами Наталії Панченко, українці сприймають інформацію про ймовірне вторгнення та початок повномасштабної війни по-різному. Одні у цій ситуації тривожаться, а інші – аналізують та критично мислять.

"Якщо ви не військовослужбовець, якщо ви не та особа, яка безпосередньо задіяна в мобілізуючих діях, у підготовці до можливих наслідків вторгнення, то тривожністю ви нічим не зарадите, але зашкодите собі й оточуючим. Просто потрібно розуміти, що є речі, які від нас не залежать. Є професійні люди, які відповідальні за процеси, які відбуваються на кордоні", – каже Панченко.

Довіряйте надійним джерелам інформації

Дізнаватися інформацію про події на кордонах України та на тимчасово окупованих територіях психологиня радить лише із повідомлень влади та офіційних джерел інформації. Це, каже, може вберегти від паніки.

"Потрібно дозувати інформаційний потік, який зараз відбувається. Це і неправдиві новини, і новини взагалі. Те, що ви читаєте, може спеціально наводити паніку в суспільстві. Але не ізолюйте себе від новин, бо це – наче їхати за кермом, побачити якусь перешкоду і заплющити очі", – каже Наталія Панченко.

Час для відпочинку

За словами психологині, щоб почуватися спокійно, потрібно проводити час у соціумі та спілкуватися.

"Щоб заспокоїти себе і своїх рідних, проведіть із ними час разом. Повечеряйте чи займіться якимось хобі. Не намагайтеся повністю відійти від цієї теми, просто трохи відпочиньте і зупиніться", – каже полтавська психологиня.

Діти повинні про все знати

Діти чутливі до негативних емоцій оточення і часто вбирають їх у себе, каже Наталія Панченко. Тому радить говорити з дитиною про події на кордоні та на тимчасово окупованих територіях.

"Якщо дитина знає, що в нашій країні вже триває війна, і обізнана в цій темі, то можна говорити про те, що є якісь заворушення на кордоні. Але слід заспокоїти дитину словами: "Мама і тато поруч, все буде добре". Потрібно пояснювати дітям, що відбувається, щоб вони могли з вами поділитися, коли побачать якусь тривогу", – додала Наталія Панченко.

За словами полтавської психологині, батькам не слід забувати, що кожна дитина індивідуальна й по-різному сприймає інформацію. Тому важливо створити такі умови, які б сприяли позитивним емоціям та спокою.

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