Через розташування на території лікарні Святої Анни у Кропивницькому батальйону територіальної оборони можуть виникнути проблеми з доступністю людей до послуги гемодіалізу. Про це Суспільному розповів завідувач відділення гемодіалізу Сергій Тєльний.

Корпуси лікарні Святої Анни у Кропивницькому побудували більше ста років тому. Їх три, є господарчі будівлі і гаражі. Впродовж століття там розташовувались обласна лікарня, потім міська та пологовий будинок. Нині в першому корпусі функціонує відділення гемодіалізу – для людей з нирковою недостатністю. В іншому працюють працівники судово-медичної експертизи.

За словами Сергія Тєльного, якщо розмістити загін тероборони в третьому приміщені, можуть виникнути три проблеми. "Приміщення складські, які потрібні для роботи відділення, розміщені на вході в лікарню. Ми отримуємо там витратні матеріали для проведення замісної ниркової терапії. Фактично, ми зараз без складського приміщення. Друга проблема: якщо буде встановлена прохідна, люди з інвалідністю не зможуть під'їжджати до входу".

Третя проблема – енергозабезпечення відділення. "Якщо буде велике навантаження через розміщення загону, треба забезпечити потужним надійним джерелом електроенергії".

Чи підходить це приміщення для розташування батальйону територіальної оборони, командир бригади Сергій Колос розкаже в понеділок, після того, як оглянуть будівлю.

Що відомо

Депутати міськради Кропивницького виділили приміщення для загону територіальної оборони та гроші на його ремонт. Приміщення – це будівля міської лікарні імені Святої Анни на вулиці Ганни Дмитрян. На облаштування приміщення виділили понад півтора мільйона гривень.

Читайте також

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!