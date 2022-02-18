Збірна запорізьких стрибунів у воду посіла перше загальнокомандне місце за підсумками молодіжного чемпіонату України, котрий 18 лютого завершився у місцевому басейні “Славутич”.

Про це Суспільному повідомила заслужена тренерка України зі стрибків у воду Тетяна Турова.

Стартував Чемпіонат України зі стрибків у воду серед молоді 15 лютого. Участь брали сім команд: зокрема Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Миколаївської, Херсонської областей та міста Києва.

На рахунку вихованців запорізької спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву “Мотор-Січ” 8 золотих медалей.

Друге місце командного заліку посіли харківські стрибуни у воду, на третьому — розташувалась миколаївська команда. Загалом від національного чемпіонату серед молоді у Запоріжжі розіграли 12 комплектів нагород.

"За підсумками цих змагань не відбиралась команда. Просто була нагода для спортсменів на цих змаганнях виконати кваліфікаційні нормативи — або кандидата у майстри спорту, або майстра спорту. Попри велику кількість перших місць ніхто із запоріжців, та й загалом з учасників не виконав норматив для присвоєння почесного звання майстра спорту України", — повідомила Тетяна Турова.

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