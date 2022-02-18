"Потрібно це неподобство прибрати" – Філатов про готель Парус у Дніпрі

Влітку 2022 року планують знести символ довгобуду Дніпра готель "Парус". Як сказав мер міста Борис Філатов в ефірі 34 каналу, для зносу шукають спеціалізованих підрядників.

"Наразі ми відпрацьовуємо схему спрямованого вибуху. Ми розуміємо всю міру відповідальності та шукаємо спеціалістів, які зможуть зробити так, щоб будівля склалася. Щоб людям шибки не побило. Це буде ціле шоу на всю Україну", – розповідає мер.

Від 2017 року міська влада Дніпра розпочала судові процеси щодо повернення готелю "Парус" до комунальної власності міста.

У 2020 році сплив семирічний термін вже другого договору, за яким інвестор мав закінчити будівництво цього об’єкта. Міська рада звернулася до суду щодо повернення будівлі до комунальної власності через невиконання інвестором приватизаційних умов, тобто завершення будівництва цього об’єкта. Водночас інвестор звернувся до суду з вимогою надати йому ще один строк для завершення будівництва.

Позов Дніпровської міської ради було виграно. Верховний суд України виніс остаточне рішення щодо повернення об’єкта – готелю "Парус" до комунальної власності міста.

Борис Філатов каже: готель треба зносити. Будівля "повзе" у річку, так її залишати не можна.

"Це не символ міста, це символ довгобуду. Його в такому вигляді залишати не можна, потрібно це неподобство прибрати», - говорить мер.

Він зазначає: вже є проєкти того, що планують зробити на місці готелю – це велика бібліотека, музей або офісний центр. Буде проходити конкурс. Мер додає: Тризуб на будівлі перед вибухом зафарбують.

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