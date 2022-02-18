Медсестру однієї з амбулаторій "Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги" підозрюють у підробці COVID-сертифікаті. Про це Суспільному повідомила речниця СБУ на Закарпатті Ванда Мільо.

За її словами, підозрювана залучила до цього знайомого та сімейну лікарку, що була на посаді директора амбулаторії, та мала доступ до електронної системи охорони здоров’я "eHealth". Це давало змогу згенерувати сертифікати вакцинації в застосунку "Дія". "Клієнтів" підозрювані знаходили серед пацієнтів медичних закладів, які мали певні застереження щодо щеплень. Їм пропонували за 3,5 тис. грн отримати сертифікат, без самої вакцинації.

"Щодня підозрювані вносили 5-10 записів до електронної системи охорони здоров'я "eHealth" про нібито проведену вакцинацію. Це дозволяло їм "заробляти" до пів мільйона гривень щомісяця", — розповіла речниця.

Також підозрювані продавали довідки про негативні результати ПЛР-тестувань за 300 гривень, без проходження лабораторних досліджень.

"Під час обшуків за місцем роботи правоохоронці виявили готівки на майже 20 тисяч доларів та мобільні телефони з доказами даної діяльності", — розповіла речниця.

Медсестрі оголосили підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання їй запобіжного заходу та встановлюють всіх причетних до справи. Триває слідство.

Керівниця Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Козак повідомила Суспільному, що ця працівниця (медсестра) не проводила вакцинацію від коронавірусу та не мала доступу до бази охорони здоров’я, аби вносити туди дані про щеплення. Більше деталей вона не знає і не коментує, поки триває слідство.

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