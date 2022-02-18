Територіальна оборона Миколаївщини: особливості функціонування

На реалізацію програми цільової програми територіальної оборони Миколаївщини з бюджету області планують виділити два мільйони гривень. Контролюватиме використання грошей обласна бюджетна комісія.

Про особливості функціонування територіальної оборони Миколаєва та області в ефірі програми "Сьогодні. Головне" розповіли голова Миколаївського осередку партії "Національний корпус" Микита Плєханов та голова громадської організації "Агенція регіонального розвитку "Причорномор’я" Олександр Діордієв.

Фінансування програми територіальної оборони Миколаївщини

"Миколаївська і Кіровоградська області на терористичну оборону виділили найменше – два мільйони гривень. У нас діяла Цільова програма територіальної оборони в Миколаївській області на 2017-2022 роки. На виконання заходів у 2021 році було заплановано 27 млн грн, а фактично виділили 149,05 тисяч гривень. При цьому нову програму на 2022 у кінці грудня взагалі не затвердили. І це все попри те, що Миколаївська область у зоні ризику", ― розповів Микита Плєханов.

За словами Олександра Діодрдієва, ці два мільйони гривень на п’ять батальйонів територіальної оборони ― це по 400 тисяч гривень на кожний. Цього мінімуму, з його слів, вистачить лише на створення кімнат для зберігання зброї.

"Я був у місці дислокації окремого батальйону територіальної оборони військової частини А7355, що у Миколаївському районі. Штаб військової частини А7355 з 18 грудня 2022 року орендує приміщення у Миколаївської районної ради. Вони отримали приміщення у непоганому стані, отримали меблі. У місці для зберігання зброї мають бути броньовані двері, залізна шафа тощо. За найменшими підрахунками це облаштування коштуватиме понад 400 тисяч грн. Оскільки ці роботи не здійснені, то зброї частина територіальної оборони не отримала", ― каже Олександр Діордієв.

Зміст програми

Програма передбачає координацію органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та органів військового управління для організації тероборони в області, матеріально-технічне забезпечення тероборони, обладнання та підтримання пунктів постійної дислокації підрозділів тероборони, проведення навчань та тренувань особового складу, забезпечення постійної бойової та мобілізаційної готовності, військово-патріотичне виховання населення тощо.

Голова Миколаївського осередку партії "Національний корпус" Микита Плєханов розповідає, що представники громадськості вносили пропозиції до програми тероборони.

"Ми разом розробили програму. Ми передали до міської ради, офіційно зареєстрували. Сподіваюсь, що найближчим часом чиновники розглянуть її. Якщо проаналізувати прийняту обласною радою і нашу, то відрізняється. По-перше, в обласній програмі не враховується інформаційно-комунікативна функція, робота з населенням щодо залучення в територіальну оборону. По-друге, не враховується навчання цивільного населення, що передбачено Законом України про Національний супротив. По-третє, не передбачене виділення та оснащення складських приміщень для запасів форми, будівельних матеріалів, плівки, харчів, палива, генераторів тощо", ― каже Микита Плєханов.

Осередки підготовки

За словами Микити Плєханова, в області діє "Штаб захисту Миколаївщини" ― об'єднання ветеранських та національно-патріотичних організацій, що працює з населенням у межах кампанії: "Не панікуй! Готуйся!".

"Взяти участь може кожен охочий із будь-яким рівнем підготовки. Приходять як молодь, так і пенсіонери, тому що хочуть отримати знання щодо тактичної медицини, базових елементів поводження зі зброєю, тактики ведення бою тощо", ― розповідає Микита Плєханов

Олександр Діордієв розповідає, що "Штаб захисту Миколаївщини" організовує вишколи, навчання цивільного населення.

"Ми вже зараз визначилися зі своєю роллю: захист, евакуація, надання допомоги як волонтери у шпиталях, в територіальній обороні, забезпечення харчами тощо. Не треба очікувати від влади, треба бути готовим діяти самостійно", ― каже Олександр Діордієв.

На Первомайщині укомплектовується батальйон тероборони, відбувається набір резервістів, у новому приміщенні роблять ремонт. Первомайська райрада виділила з бюджету району 100 тисяч грн на потреби батальйону.

Що відомо

Депутати Миколаївської облради затвердили обласну цільову програму територіальної оборони області на 2022 рік. Відповідне рішення прийняли 15 лютого під час позачергового десятого засідання облради.

На 16 лютого було заплановане засідання сесії Миколаївської міської ради. Депутати, зокрема, мали розглянути питання щодо виділення грошей на забезпечення територіальної оборони Миколаєва. Але засідання міської ради 16 лютого не відбулося.

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