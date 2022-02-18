На Херсонщині шкільних кухарів вчили готувати за рецептами Клопотенка

У Херсоні для шкільних шеф-кухарів провели майстер-клас. Їх вчили готувати за рецептами Євгена Клопотенка. Херсонщина - перша область де стартувало навчання у рамках реформи шкільного харчування.

Вони - шкільні кухарі зі стажем та є у ролі учнів. Вчитимуть, як з простих продуктів приготувати корисні і смачні страви. Майстер-клас проводить фуд-продюсерка проєкту Ірина Рудневська. Каже, що готуватимуть страви із нової збірки шкільного харчування, і до яких найбільше питань. За словами жінки, там є нюанси з подачею та нарізкою, кількістю спецією і зробити так, щоб це було корисно.

Під час майстер-класу готували шість страв.Серед них - "Мінестроне" - овочевий суп, "Китайська печеня зі свининою", "Овочева паелья з куркумою", "Кебаб з сиром". Назви дещо лякають учасників, каже кухарка Гаврилівської школи Каланчацької ОТГ Тетяна Бондар. Говорить, коли читає картку, то в принципі все зрозуміло, але потрібна практика.

Навчання для шкільних кухарів проходить у рамках українсько-швейцарського проєкту "Діємо для здоров’я у співпраці з проєктом Євгена Клопотенка Cult Food. Проєкт впроваджується у п'яти областях: Львівській, Дніпропетровській, Полтавській, Рівненській та Херсонській. Займаються культурою харчування дітей, розказує менеджер проєкту Cult Food Ярослав Малий. Діє він з 2017 року, а 2021 - долучилися до реформи харчування у школі.

"Розробляють технологічні картки та меню. Вони пізніше мають стати зразковими. Для використання в навчальних закладах. Це не означає, що вони будуть обов'язковими. Вони будуть рекомендованими", - розповів менеджер проєкту.

Майстер-клас триватиме 18-19 лютого. За цей час навчання пройде 40 шкільних кухарів. Курс складається з теоретичних і практичних занять.