Житель Херсонщини отримав пів року арешту за насильство над сестрою

До пів року арешту засудили 46-річного жителя Херсонщини, який психологічно та фізично знущався над рідною сестрою.

Про це йдеться на сторінці обласної прокуратури у Facebook.

За даними слідства, житель смт Калинівське протягом кількох місяців ображав рідну сестру нецензурними висловлюваннями, принижував, залякував та бив її. Його вину у суді довели, чоловіка засудили до шести місяців за ґратами.

Вирок чоловік відбуватиме у спеціальній установі виконання покарань. Раніше його вже притягували до адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства.