Забуті реліквії. Миколаївські бібліотекарі показали, що знаходять між сторінок

Сектор рідкісних видань при відділі книгозберігання був створений у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці в 1979 році. Саме з того часу розпочали колекціонувати знахідки, які залишили читачі бібліотеки між сторінками книжок.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла завідуюча відділом науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями Тетяна Серебрякова.

За словами Тетяни Серебрякової, кожна знахідка ілюструє та несе відбиток свого часу. Речі, які залишалися у книжках, могли бути випадково забутими читачами або використовувались, як підручна закладка для читання. Найчастіше знаходили поштові листівки, сторінки відривних календарів, фантики від цукерок, особисті листи, грошові купюри, афіші.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Сторінки відривного календаря найчастіші траплялись між сторінками книжок

"Найпопулярнішою підручною закладкою раніше були сторінки відривних календарів. Цікаві вони, перш за все, тим, що на звороті кожного аркуша друкувалася будь-яка інформація, яка характерна саме для того часу", — сказала Тетяна Серебрякова.

Як розповіла Тетяна Серебрякова, яскравими представниками епохи були поштові листівки та картки, через які передавався і настрій часу, й ідеологія.

"Листівки і поштові картки — це відкриті листи, що не запечатані у конверт, а виконані на спеціальному стандартному бланку з щільного паперу. Є кілька видів і типів таких карток — односторонні і двосторонні, прості і марковані, ілюстровані і неілюстровані. Ми зберігаємо знайдені нами у книжках картки першої половини ХХ сторіччя з короткими повідомленнями та привітаннями зі святами", — сказала Тетяна Серебрякова.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Поштова картка датована 30 червня 1927 року

Бібліотекарка розповіла, що знаходили у книжках й паперові гроші ХХ століття.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Карбованець 1961 року та 500 купоно-карбованців 1992 року

"Знайдені: купюра в один карбованець СРСР зразка 1961 року і кілька купюр по 500 купоно-карбованців 1992-го року випуску – перша грошова одиниця незалежної України", — сказала Тетяна Серебрякова.

Важливою і унікальною знахідкою, за словами Тетяни Серебрякової, є 15-копійчана срібна монета 1873 року випуску.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Срібна монета 1873 року

"Монета була в обігу при імператорі Олександру II. Знайдена нами у 2003 році в книзі "Приложение начертательной геометрии к воздушной перспективе, к проекции карт и к гномонике", 1831 рік", — розповіла Тетяна Серебрякова.

За словами Тетяни Серебрякової, яскравими свідками свого часу є продуктові картки. Вперше вони були введені ще в 1916 році у зв'язку з продовольчою кризою, викликаною Першою світовою війною. Пізніше нормований розподіл продуктів і товарів неодноразово вводився на різних етапах історії України: в роки голоду 1920-1922 років, Другої світової війни, в перші повоєнні роки та у 1980-х роках.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Хлібні картки 20-х років XX - сторіччя

"У рідкісних книгах з нашого фонду були знайдені хлібні картки 20-х років XX сторіччя, що були введені в умовах дефіциту хліба і гарантували кожній людині денне споживання хлібного мінімуму", — сказала Тетяна Серебрякова.

Рукописні листи, розповіла Тетяна Серебрякова, які у наш час стали рідкістю, несуть особливу теплоту та настрій часу.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаї Особистий лист датований 1895 роком

"Часто знаходимо особисті листи. Вони надають можливість повернутися в минуле і побачити події минулого через особисті думки, переживання свідків подій. Можна зануритися в минуле через епістолярну спадщину", — сказала Тетяна Серебрякова.

Особливе місце, за словами Тетяни Серебрякової, серед знахідок займають театральні афіші, завдяки яким можна дізнатися про культурне життя кінця ХІХ - початку XX сторіччя.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Афіша 1909 року до ювілею Миколи Гоголя

"Зі знайденої афіші ми дізналися, що в Катеринославі (нині Дніпро) 3 липня 1899 року в Літньому театрі міського саду пройшла вистава "Бокаччо", а в залі Миколаївського міського зібрання 20 березня 1909 року відбувся спектакль "Женитьба", присвячений 100-річному ювілею Миколи Гоголя", — розповіла Тетяна Серебрякова.

В колекції знахідок, розповіла Тетяна Серебрякова, є блакитна марка, негашена, на тонкому картоні з зубцями, номіналом 10 копійок, на якій зображений російський цар.

Фото: Ігоря Горбатенка/Суспільне Миколаїв Поштова марка. В обігу з 1913 року

"На ній зображений імператор Микола ІІ. На зворотному боці — герб з двоголовим орлом і напис: "Имеет хождение наравне с разменной серебряной монетой". Випущена до 300-річчя дому Романових. Поштові працівники відмовлялися штемпелювати портретні марки, оскільки в Кримінальному уложенні була стаття за образу царського імператора і наругу над зображенням монаршої родини. Винному загрожувало ув’язнення. Поштове відомство швидко відреагувало і вже через місяць заборонило продаж марок з портретами, після чого вони стали дуже популярні на "чорному ринку", де їх покупали як сувенір", — розповіла Тетяна Серебрякова.

За словами Тетяни Серебрякової, цінність знахідок сьогодні незаперечна, оскільки за ними можна вивчати історію. Робота над оцифруванням бібліотечних фондів триває, тому колекція знайдених раритетів постійно доповнюється.

Що відомо

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека заснована у 1861 році.

Першого читача бібліотека прийняла 28 січня (10 лютого) 1862 року.

Бібліотека посідає друге місце в Україні серед обласних бібліотек за кількістю документів, виданих до 1917 року.

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