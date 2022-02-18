На Буковині спала хвиля захворювання на COVID-19 — головна санітарна лікарка

На Буковині спала чергова хвиля захворювання на коронавірусну хворобу. Вона була обумовлена поширенням штаму "Омікрон". З 18 лютого область перебуває у "жовтій" зоні карантину.

Про це у коментарі Суспільному сказала санітарна лікарка області Наталія Гопко.

За її словами, кількість хворих зменшується щодня. У "жовтій" зоні зараз лише Буковина та Полтавщина.

"Госпіталізації ще більше як тиждень тому були близькими до 200 пацієнтів щодоби. Люди помирають. Тому попри прогнозовану легкість перебігу ця хвиля також була важкою", — каже Гопко.

За її словами, у першій партії, яку відправляли у Центр громадського здоров'я, у 16 з 30 зразків підтвердили штам "Омікрон". В інших зразках підтвердили штам "Дельта". У останній партії — усі штами "Омікрону".

"Поки що зітхнути з полегшенням немає підстав. Бо поки люди хворіють, є невакциновані, то у будь-який час кількість інфікування може зростати", — каже Гопко.

Що відомо

Станом на 18 лютого Буковина та Полтавщина перебувають у "жовтні" зоні карантину. Інші області — у "помаранчевій" та "червоній" зонах.

Загалом в області виявили 148 838 випадків інфікування коронавірусом, 125 382 людей одужали, а 3 264 померли.

Станом на 16 лютого в області першою дозою щепили 301 991 людину, що складає 33,56% населення області. Другою дозою імунізували 291 407 людей. Додатковою – 81, бустерною – 10 398.

Штам "Омікрон" — різновид коронавірусної хвороби, який був виявлений на півдні Африки. Він має менший інкубаційний період, у середньому він становить 3 доби. "Омікрон” у 2,9 раза більш інфекційний, ніж ”Дельта”.

За інформацією МОЗ, штам "Омікрон" відрізняється від "Дельти" за кількома симптомами. Зокрема, при "Омікроні" спостерігається нежить, головний біль, втома, чхання та біль у горлі. При "Дельті" — кашель, хриплий голос, озноб чи тремтіння, лихоманка, втрата нюху або смаку.

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