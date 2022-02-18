Ректорка Харківського університету увійшла до виконавчого комітету міськради

На позачерговій сесії міської ради 18 лютого депутати затвердили зміни у складі виконавчого комітету Харківської міської ради.

Членами виконкому стали ректорка Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Тетяна Кагановська та ексдепутат Харківської міськради — президент концерну "Райский уголок" Володимир Полозков.

Кількість членів виконкому збільшилася на одну людину — до 20. В оновленому списку немає підприємця Ігоря Кутєпова.

На зауваження депутата від "Блоку Світличної "Разом!" Ігоря Черняка щодо збільшення апарату влади, міський голова Ігор Терехов відповів: "Це люди, які не отримують гроші за свою роботу, члени виконавчого комітету. Тому апарат ми не збільшуємо".

"За" проголосували 66 депутатів, "проти" — один ("Блок Світличної "Разом!"), утрималися — чотири, не голосували двоє.

Що відомо