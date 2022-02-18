Критичних проблем із боргами по зарплаті у гравців чернігівської "Десни" нема. Всі затримки в межах "нормативної заборгованості — не більше трьох місяців". Про це в інтерв'ю Суспільному розповів президент клубу Володимир Левін.

"Були б критичні проблеми, то футболісти би не полетіли на збори до Туреччини. Вони нещодавно отримали зарплатню за два місяці. Більше трьох місяців, що є нормативною заборгованістю, в наших футболістів немає", — зауважив Володимир Левін.

Серед причин, чому взагалі виникає заборгованість, президент клубу назвав декілька, зокрема, що фінансування команди йде за рахунок декількох юридичних осіб.

"Коли фінансування йде за рахунок п’яти юридичних осіб, а не за рахунок держави чи міського бюджету, то не все так просто. Ми розраховували на те, що команда вийде до єврокубків, а вона не виконала цю задачу. Був рік, коли ми майже зайняли третє місце, яке гарантувало б нам дохід у розмірі трьох мільйонів євро, потім ми взагалі не потрапили до єврокубків і взагалі не отримали коштів", — зазначив Володимир Левін.

Він також додав, що при цьому бюджет ніяк не можна змінити, бо є контракти футболістів, які необхідно виконувати.

"Вийшло так, що перед футболістами поставили конкретну задачу, вони її не виконали, а ми їх все одно маємо профінансувати", — розповідає Володимир Левін.

Нагадаємо, що саме борги по зарплаті стали причиною розірвання контракту з клубом одного з лідерів команди півзахисника Владислава Калітвінцева. Футболіст сам його ініціював та додав, що борги є не лише перед ним і у всіх випадках суми доволі великі.

Повне інтерв'ю з Володимиром Левіним читайте за посиланням.

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