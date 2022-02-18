На окремих елементах автомобілів кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, за інформацією Нацполіції, до моменту вилучення знищували сліди.
Про результати огляду двох автомобілів бізнесмена експертами у Києві 18 лютого повідомила пресслужба Національної поліції України.
"Під час слідчих дій вилучені всі об’єкти слідової інформації, які мають значення для встановлення істини дорожньо-транспортної пригоди. Також експерти з’ясували, що до моменту вилучення зазначених автомобілів окремі їх елементи, а саме — передня частина, колеса та днищ, були замиті. Це свідчить про спробу фігурантами кримінального провадження знищити слідову інформацію, яка може вказувати на причетність автомобілів до дорожньо-транспортної пригоди, а відтак уникнути відповідальності за вчинення смертельної автопригоди", — йдеться у повідомленні.
Огляд автомобілів провели в рамках комплексних судових експертиз.
Раніше з районного відділу судмедекспертизи зникли і на наступний день "знайшлися" речі загиблого у ДТП, зазначає поліція.
Що відомо
- Авто з кортежу Ярославського смертельно травмувало чоловіка ввечері 9 лютого. 10 лютого, за повідомленням прокуратури та поліції, до слідчого управління звернувся працівник фірми Ярославського, який сказав, що був за кермом авто в момент ДТП. Сам бізнесмен 10 лютого вилетів особистим літаком до Лондона. У компанії бізнесмена заявили, що виліт є плановим: Ярославський відвідає виступ сина на концерті та планує відпочити на лижному курорті з родиною.
- В МВС заявили, що до кримінальної відповідальності притягли чоловіка, якого не було на місці аварії — через це міністр внутрішніх справ звільнив начальника поліції Харківщини. Спробу фальсифікації справи розслідує ДБР. Справу передали до Головного слідчого управління Нацполіції, а Офіс генпрокурора забрав на себе процесуальне керівництво у справі.
- Прокуратура скасувала підозру водію фірми Ярославського у ДТП, тепер чоловіку інкримінують приховування злочину, його викликали на допит.
- Бізнесмен Олександр Ярославський відреагував на звернення міністра внутрішніх справ та генпрокурорки щодо повернення в Україну та висловив готовність брати участь у слідчих діях у справі "щойно дозволить графік".
- Ексдружина загиблого у ДТП і мати спільної із загиблим дитини Катерина Овчаренко, за словами її представника, вимагає притягти винного у ДТП до відповідальності та компенсувати шкоду.
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