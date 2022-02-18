На окремих елементах автомобілів кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, за інформацією Нацполіції, до моменту вилучення знищували сліди.

Про результати огляду двох автомобілів бізнесмена експертами у Києві 18 лютого повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Під час слідчих дій вилучені всі об’єкти слідової інформації, які мають значення для встановлення істини дорожньо-транспортної пригоди. Також експерти з’ясували, що до моменту вилучення зазначених автомобілів окремі їх елементи, а саме — передня частина, колеса та днищ, були замиті. Це свідчить про спробу фігурантами кримінального провадження знищити слідову інформацію, яка може вказувати на причетність автомобілів до дорожньо-транспортної пригоди, а відтак уникнути відповідальності за вчинення смертельної автопригоди", — йдеться у повідомленні.

Національна поліція

Національна поліція

Національна поліція

Національна поліція

Національна поліція

Огляд автомобілів провели в рамках комплексних судових експертиз.

Раніше з районного відділу судмедекспертизи зникли і на наступний день "знайшлися" речі загиблого у ДТП, зазначає поліція.

Що відомо