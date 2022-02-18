У Житомирській політехніці студентів навчають відбивати хакерські атаки

У Державному університеті "Житомирська політехніка" студентів навчають відбивати хакерські атаки, захищати свої персональні дані та відрізняти фейки від правдивих новин. Про це Суспільному розповів завідувач кафедри комп'ютерної інженерії та кібербезпеки університету Андрій Єфіменко.

За його словами, перш ніж вміти захищатися від хакерських атак, потрібно самому навчитися атакувати. У Житомирській політехніці для такого виду навчання створили кіберполігон.

"Для наших студентів важливо отримати компетентності як із проведення атак, так і захисту від якихось атак, – каже Андрій Єфіменко. – Ще більш важливо навчитися передбачити ймовірні атаки, які ще не відомі на сучасному етапі. Потрібно вміти передбачити нові підходи, методики, які дозволять захистити від тих видів кіберзагроз, яких ми ще не знаємо".

Фото: Суспільне Житомир Андрій Єфіменко, завідувач кафедри

На кіберполігоні студент університету Дмитро Тальченко за легендою має провести хакерську атаку на користувачів загальнодоступної мережі Wi-Fi, яка облаштована у кафе. Хлопець каже, що підключати свої ноутбуки та телефони до таких мереж не завжди безпечно.

"Якщо людина під’єдналася до відкритої Wi-Fi-мережі, то для більш-менш професійного хакера зламати її – це 5-10 хвилин часу. За цей час можна провести абсолютно успішну атаку будь-якого користувача. Хакер може витягнути всі сесії з вашого веб-браузера, дані із соціальних мереж, можливо, навіть банківські реквізити", – сказав Дмитро Тальченко.

Фото: Суспільне Житомир Дмитро Тальченко, студент

Захиститися від кібератак можуть і прості люди, які не є фахівцями у комп'ютерних технологіях. Для цього фахівці університету рекомендують не встановлювати застосунки від невідомих виробників, а також не відкривати підозрілі повідомлення у месенджерах.

"Ми рекомендуємо для доступу до різних веб-сайтів чи веб-служб використовувати різні паролі. Звичайно, що варто використовувати більш безпечні міжнародні системи – це системи від Google чи пошукові системи від Yahoo або щось подібне. Не варто використовувати програмні продукти, які є потенційними вихідцями із Російської Федерації – Яндекс, Mail.Ru", – розповів Андрій Єфіменко.

Фото: Суспільне Житомир Кіберполігон у Житомирській політехніці

Всьому цьому в університеті нині навчають не лише студентів спеціальності "кібербезпека". Спецкурси організували для усіх студентів закладу. На них навчають основам захисту персональних даних та медіаграмотності.

"Робимо це для того, щоб наші студенти були обізнані, щоб допомогти їм розібратися у тому, що на сьогодні потрібно робити і яким чином зберігати спокій. Радимо студентам, в першу чергу, користуватися перевіреними джерелами інформації, і, якщо виникають якісь сумніви стосовно отриманої інформації, то навчаємо, як її підтвердити або спростувати", – розповіла проректорка "Житомирської політехніки" Олена Денисюк.

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