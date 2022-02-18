Акцію "Ангели пам'яті" вчетверте провели у Хмельницькому

У двох локаціях Хмельницького проходила тиха акція "Ангели пам’яті" до вшануванню Героїв Небесної Сотні. Про це Суспільному розповіла начальниця управління організаційно-інформаційної роботи Хмельницької міської ради Ірина Бачинська. За її словами, акція всеукраїнська. В обласному центрі вона відбувається четвертий рік поспіль біля пам’ятника Героям Небесної Сотні та поруч із "Ангелом Скорботи". Як все відбувалось, бачило Суспільне.

Біля пам’ятника Героям Небесної Сотні, що у Хмельницькому, школярі розвішують паперових ангелів. Так у обласному центрі розпочалась тиха акція "Ангели пам’яті". Білі паперові ангели є символом розстріляних мирних людей у 2014 році у Києві.

Разом із учнями 6 школи Тетяна сьогодні вперше долучається до цієї акції: "Я хочу підтримати людей, які загинули під час цих подій, щоб вшанувати їхню пам’ять, щоб вони знали, що їх пам’ятають, що їх люблять і що про них хтось знає".

Дівчина розповіла, що після подій 2014 року у її сім’ї почали більше спілкуватись українською: "Я, сестра говорить українською, батько говорить українською, і тому мамі вже довелось розмовляти українською".

Анастасія також сьогодні прийшла вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Школярці - 15 років. Каже, що події тих часів пам’ятає: "Я мала багато знайомих, які були на майдані, які в той день і загинули, як би то не було плачевно. І також на даний момент часу я маю знайомих, які перебувають в зоні АТО і які воюють за нашу незалежність. Я вирішила долучитись, тому що це є невід’ємною історією нашого народу і вона також мене стосується, як і всіх інших".

Учасниця акції Олена каже, що "Ангели пам’яті" - захід суспільно важливий, тому й вирішила цьогоріч долучитись: "Коли розпочалася революція і війна, мені було 12 років. Скоро мені буде 20, війна ще не припинилась. Мені здається, що надзвичайно важливо усьому нашому народу об’єднуватись, навіть в таких незначних, можливо, на перший погляд, проявах, але все одно це показує нашу згуртованість, якусь самосвідомість. Я бачу по своїх знайомих, що ми всі починаємо більш цінувати свою державність, ми захоплюємось українським і мені здається, що це дуже круто".

Фото: Суспільне Поділля Білі паперові ангели є символом розстріляних мирних людей у 2014 році у Києві. Фото: Суспільне Поділля.

Та згадує події тих часів у Хмельницькому: "Коли СБУ закидали коктейлями Молотова, я пам’ятаю, коли це все починалось, то я з татом прийшла туди і я це бачила, і насправді це дуже страшно і жахливо, тому що стільки людей загинуло".

Усі охочі можуть долучитись до акції також протягом 19 та 20 лютого. Про це розповіла начальниця управління організаційно-інформаційної роботи Хмельницької міської ради Ірина Бачинська.

Що відомо

20 лютого в Україні вшановують пам’ять полеглих на Майдані Незалежності під час подій Революції Гідності. Саме цього дня 2014 року загинула найбільша кількість активістів Євромайдану. Зокрема, з Хмельниччини загинуло 8 учасників Революції Гідності, каже координатора центру допомоги учасникам АТО/ООС Наталія Дзекар.