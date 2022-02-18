На Тернопільщині викрили осіб, які зливали пальне з локомотивів

Оперативники викрили на Тернопільщині групу осіб, яка зливала дизельне пальне з локомотивів. Про це Суспільному повідомив речник Нацполіції в області Сергій Крета.

"У ході розслідування стало відомо, що група із шести осіб, до складу яких входили машиністи локомотивного депо, вечорами зливала з паливних баків дизельне пальне. Під час роботи використовували спецтранспорт. Крадене реалізовували місцевому жителю, а той розливав дизель по каністрах і продавав його за ринковими цінами", – сказав Сергій Крета.

Нацполіція області Крадене пальне

Дизельне пальне продавали з гаражного приміщення. Також тут збували неліцензійні горілчані вироби та цигарки.

Нацполіція області На місці злочину

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили товарно-матеріальних цінностей на 70 тисяч гривень.

Нацполіція області Підпільний горілчаний цех

"Під час спецоперації поліцейські вилучили 150 пляшок горілчаних виробів, 140 літрів етилового спирту, сигарети та 2700 літрів дизельного палива", – розповів Крета.

Нацполіція області Біля гаража, де викрили злочин

Цей факт внесли в ЄРДР згідно із ч.3 ст. 185 (крадіжка, що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Над виявленням групи осіб, які зливали пальне з локомотивів, працювали спеціалісти управління карного розшуку спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД та оперативниками області.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Теребовлянська окружна прокуратура. Вирішують питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

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