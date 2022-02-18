logo logo
На Тернопільщині викрили осіб, які зливали пальне з локомотивів
Регіони

На Тернопільщині викрили осіб, які зливали пальне з локомотивів

Оксана Цвик
·
На Тернопільщині викрили осіб, які зливали пальне з локомотивів Нацполіція області

Оперативники викрили на Тернопільщині групу осіб, яка зливала дизельне пальне з локомотивів. Про це Суспільному повідомив речник Нацполіції в області Сергій Крета.

"У ході розслідування стало відомо, що група із шести осіб, до складу яких входили машиністи локомотивного депо, вечорами зливала з паливних баків дизельне пальне. Під час роботи використовували спецтранспорт. Крадене реалізовували місцевому жителю, а той розливав дизель по каністрах і продавав його за ринковими цінами", – сказав Сергій Крета.

На Тернопільщині викрили осіб, які зливали пальне з локомотивівНацполіція області

Крадене пальне

Дизельне пальне продавали з гаражного приміщення. Також тут збували неліцензійні горілчані вироби та цигарки.

На Тернопільщині викрили осіб, які зливали пальне з локомотивівНацполіція області

На місці злочину

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили товарно-матеріальних цінностей на 70 тисяч гривень.

На Тернопільщині викрили осіб, які зливали пальне з локомотивівНацполіція області

Підпільний горілчаний цех

"Під час спецоперації поліцейські вилучили 150 пляшок горілчаних виробів, 140 літрів етилового спирту, сигарети та 2700 літрів дизельного палива", – розповів Крета.

На Тернопільщині викрили осіб, які зливали пальне з локомотивівНацполіція області

Біля гаража, де викрили злочин

Цей факт внесли в ЄРДР згідно із ч.3 ст. 185 (крадіжка, що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Над виявленням групи осіб, які зливали пальне з локомотивів, працювали спеціалісти управління карного розшуку спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД та оперативниками області.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Теребовлянська окружна прокуратура. Вирішують питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

Читати також:

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди