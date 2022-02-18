На Рівненщині у 2021 році суд покарав 14 посадовців, яких звинуватили у корупції. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури. Загалом за рік до суду скерували 99 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях та 526 адмінпротоколів, пов'язаних з корупцією.

Речниця Рівненської обласної прокуратури Оксана Жужельська повідомила, що протягом 2021 року в області виявили 128 випадків хабарництва. Це на 31 випадок більше, ніж у 2020 році.

"Загалом торік працівники поліції розпочали 103 кримінальні провадження стосовно ймовірних корупціонерів, 99 актів скерували до суду. У 2020 таких було 75. Також встановили збитки – 4,5 мільйони гривень, частину з яких відшкодували під час досудових розслідувань", – зазначила речниця.

За її інформацією, суд наклав арештів на майно, яке підозрювані в корупції отримали у незаконний спосіб. Йдеться про понад 36,5 мільйона гривень.

"У 2021 році покарали 14 посадовців-хабарників, серед яких вісім – працівники поліції, троє – з лісової охорони, двоє – з пенітенціарної системи та один керівник управління рибоохорони в області. Також правоохоронці надіслали до суду 526 адмінпротоколів про порушення, пов’язані з корупцією", – сказала Оксана Жужельська.

Вона уточнила, що це на 121 адмінпротокол більше, ніж у 2020 році. У 2021 році суд розглянув 291 справу за протоколами з 499 та покарав штрафами 381 людину.

"Задля усунення порушень норм антикорупційного законодавства прокурори внесли 79 подань. За результатами їх розгляду до відповідальності притягнули 24 посадові особи, трьох з них звільнено. Торік розірвали два договори на 172 тисячі гривень, які уклали в умовах конфлікту інтересів", – повідомила Оксана Жужельська.

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Раніше Суспільне підсумувало, скількох хабарників і як покарав суд у 2021 році. Йдеться про десяток вироків отримувачам та понад півсотні тим, хто спробував дати хабар. У більшості випадків обвинувачені обійшлися штрафом.

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