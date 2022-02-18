На Полтавщині запрацювало нове відділення екстреної медичної допомоги

18 лютого у Горішніх Плавнях, що на Полтавщині, відкрили відділення екстреної медичної допомоги у лікарні інтенсивного лікування. На це спрямували більше 7 мільйонів гривень, повідомив Суспільному речник Полтавської ОДА Максим Ковальов.

Під час реконструкції відділення, зокрема, частково перепланували приміщення, відремонтували системи опалення, водопостачання та водовідведення, замінили систему освітлення тощо. Крім того, облаштували кабінети для лікарів, лабораторію та додаткові приміщення.

"Відділення розраховане на шість добових ліжок, у яких пацієнти можуть перебувати до 24 годин. Також у відділенні є реанімаційна, операційна, кабінет-ординаторська для лікарів та окремо для медичного персоналу", – додав медичний директор лікарні Максим Крівченко.

Фото: Полтавська ОДА У Горішніх Плавнях запрацювало нове відділення екстреної медичної допомоги

За його словами, у відділення закупили рентген-апарат та комп’ютерний томограф.

"Персонал залишився той, який працював у приймальному відділенні лікарні. Але також ми набрали до команди молодший персонал та медичного реєстратора", – додав Крівченко.

За його словами, відділення екстреної медичної допомоги почали реконструювати в листопаді 2020-го року.

Фото: Полтавська ОДА Нове відділення екстреної медичної допомоги

На роботи та обладнання витратили понад 7 мільйонів гривень, повідомив речник Полтавської ОДА Максим Ковальов. Із них 3,3 мільйона гривень – із бюджету громади, а решта – із держбюджету.

Що відомо:

2021-го року на Полтавщині завершили реконструкцію восьми приймальних відділень у лікарнях. Ремонти влаштували на умовах співфінансування із бюджету держави та громад.

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