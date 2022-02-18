18 лютого на підтримку національного єднання 26 представників двох творчих колективів Запоріжжя у запорізькому Палаці культури “Орбіта” провели акцію “Україна понад усе!”.

Про це Суспільному повідомив головний режисер муніципального театру танцю Андрій Романів, з яким поспілкувався кореспондент Суспільного Валентин Пересипкін.

У заході взяли участь вокалісти студії “Art Style” та колектив Запорізького муніципального театру танцю.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Ніхто нікого не вмовляв. Всі патріотично налаштовані, реально мислять і розуміють, що зараз для країни, для суспільства, для нації потрібна підтримка. І особливо від культури, тому що культура є фундаментальною інституцією суспільства і громадянства", — наголошує режисер.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Поєднання танцювальних номерів та виступів вокалістів налічувало шысть номерів й тривало пів години:

"Я вважаю, що потрібно проводити такі заходи і щоб у них брали участь усі творчі колективи. І вокальні, і хореографічні. Щоб співали та танцювали, адже це підіймає дух нашого народу", — зазначає артист Запорізького муніципального театру танцю Сергій Чмихало.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Артисти вокальної студії “Art Style” діляться, підбирали такий репертуар, аби показати єдність нашої країни.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Ми дуже полюбляємо виступати, а це ще й підтримка нашої країни у такий складний час, а саме в інформаційну війну. Тому ми із радістю погодилися взяти участь у такому заході", — зауважує Віра Мельниченко, солістка вокальної студії “Art Style”.

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