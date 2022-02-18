ФК "Десна" підписав контракт з жіночою командою "Юність": що це означає

У Чернігові відбулась зустріч між представниками спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність" та футбольного клубу "Десна". Про це Суспільному повідомив директор спортшколи "Юність" Геннадій Прокопович.

За його словами починаючи з сезону 2022/2023 року, за регламентом Української Асоціації Футболу, кожна професійна футбольна команда повинна обов’язково мати у своїй структурі окрім молодіжної команди U-19 ще й жіночу команду.

На Чернігівщині всього одна жіноча команда — "Юність", яка виступає у першій лізі чемпіонату України серед жінок, розповів Прокопович. Зараз в ній грають дівчата віком від 15 років. За підсумками першої половини сезону "Юність" займає третю сходинку турнірної таблиці в групі "Б" серед дев’яти жіночих команд. Професійного статусу клуб не має, тому дівчата грають на безоплатній основі, зазначив Геннадій Прокопович.

За регламентом УАФ чернігівська "Десна" могла підписати контракт з будь-якою жіночою командою, яка виступає в першій або вищій лізі чемпіонату України незалежно від регіону. За словами Прокоповича, керівництво "Юності" дійшло згоди з ФК "Десна" Чернігів. Цю інформацію підтвердив і президент ФК "Десна" Володимир Левін.

"В нас було два варіанти. Ми могли підписати угоду з київським жіночим клубом, але вирішили, що ми чернігівський клуб, і тому зобов’язані підтримувати футбол у своєму регіоні. В Чернігові є жіноча футбольна команда «Юність», яку ми хотіли підписати ще минулого року, але не змогли тоді дійти згоди. Цьогоріч я особисто відвідав цю команду на стадіоні «Юність» та підписав відповідну угоду. Зараз ми будемо дивитися шляхом чого ми зможемо посилити цю команду зі свого боку", — зазначив президент ФК «Десна» Володимир Левін.

За словами Геннадія Прокоповича, цей сезон, який відновиться у квітні, команда "Юність" дограє зі своєю назвою. По закінченню чемпіонату 2021/2022, можливо, жіночу команду перейменують.

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