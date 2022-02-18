СБУ Хмельниччини викрили схему підробки ковід-сертифікатів

Служба безпеки України викрила масштабну схему підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 у Хмельницькому. Зловмисники заробили понад 6,7 млн грн. Про це інформує пресслужба СБУ Хмельниччини.

Слідство встановило, що дві лікарки разом з медсестрами однієї з міських поліклінік майже пів року фальшували медичну документацію. Щотижня вони вносили до електронної системи охорони здоров'я "eHealth" більше 120 записів про начебто "вакцинацію" місцевих мешканців. Медпрацівники пропонували виготовлення електронних COVID-сертифікатів без проведення фактичної процедури щеплення. Вартість послуги коливалась від 2800 до 3200 гривень за одну дозу вакцини.

За попередніми даними, прибуток зловмисників становив понад 6,7 млн грн. Наразі трьом фігурантам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

СБУ Хмельниччини Слідство встановило, що дві лікарки разом з медсестрами однієї з міських поліклінік майже пів року фальшували медичну документацію. Фото: СБУ Хмельниччини.

У межах кримінального провадження правоохоронці перевіряють інформацію щодо виплати особам, які незаконно придбали сертифікати про вакцинацію, "ковідної тисячі".

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.