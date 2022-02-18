Депутати обласної ради на сесії підтримали створення трьох нових обласних програм: збереження та розвиток нацменшин, розвиток тваринництва та охорони довкілля.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної ради у Facebook.

Перша програма спрямована на збереження та розвиток національних меншин та корінних народів України в Херсонській області на 2022 – 2024 роки. На Херсонщині мешкають представники понад 115 національностей, це понад 200 тисяч людей. Програма дозволить нацменшинам не втратити свою ідентичність, зберегти мову та культурну спадщину.

Для реалізації цієї програми на три роки потрібно майже 800 тисяч гривень. Планується з обласного бюджету – понад 400 тисяч, місцевого – майже – 200 тисяч та інших джерел – 150 тисяч гривень.

Друга нова програма – розвиток тваринництва Херсонщини на 2022 – 2025 роки.

За останні 6 років зменшилося поголів’я сільськогосподарських тварин. Тому виникла проблема забезпечення населення м’ясом за доступними цінами. Завдяки програмі планується створити умови для стабільного та динамічного розвитку виробництва тваринницької продукції.

Для фінансування програми на п’ять років потрібно 68 млн 325 тисяч гривень. Передбачається 61 млн 200 тисяч з державного бюджету, з обласного – 3 млн 125 тис., з інших джерел – 4 млн грн.

Третя – програма охорони довкілля Херсонської області на 2022 – 2024 роки. Створена, щоб стабілізувати й послідовно поліпшити екологічну ситуацію в області, створити безпечне навколишнє природне середовище.

Бюджет програми – 428 млн грн, з них майже 383 млн грн планується залучити з державного бюджету, 31млн 377 тис. - з обласного бюджету, ще понад 8 млн з бюджетів громад, та майже 5 млн - з інших джерел.

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