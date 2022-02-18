В одному із сіл на Черкащині поліцейський офіцер громади врятував шестимісячне немовля. Дитину залишила без догляду мати, яка приїхала в гості до сестри, розповіла Суспільному повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

За інформацією речниці, 18 лютого під час патрулювання села Степанецької об'єднаної територіальної громади поліцейський помітив, що на подвір'ї 27-річної жительки стояв дитячий візок. Зоя Вовк пояснила, що поліцейський знав про відсутність власних дітей у жінки, до того ж вона перебуває під соціальним супроводом.

Фото Нацполіції у Черкаській області

"Я зателефонував до старости села й працівників відділу у справах дітей. Вже разом ми зайшли до хати, де побачили двох жінок напідпитку, а на підлозі, біля розпеченої груби, лежало немовля", — розповів поліцейський Віталій Степанець.

Зоя Вовк прокоментувала, що в гості до місцевої жительки приїхала 24-річна сестра: "Жінки вирішили відзначити зустріч, та перебрали з алкоголем. На щастя, з шестимісячним хлопчиком нічого лихого не сталося. Загрози його життю вже немає".

Фото Нацполіції у Черкаській області

Речниця зауважила, що дитину доправили дитячого відділення Канівської багатопрофільної лікарні. За її словами, всім необхідним дитину забезпечила громада села.

На жінку склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі вирішується питання щодо позбавлення матері батьківських прав.

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