В Охтирці триває перша виставка в оновленій залі краєзнавчого музею. Свої роботи там представив член національної спілки художників України Сергій Степанов. Експозиція присвячена історії українців та української держави. 18 лютого художник розповів Суспільному про власну експозицію.

Суспільне Суми

Раніше в замість виставкової зали Охтирського краєзнавчого музею в приміщенні був магазин. Тепер відкрили залу музею. Першим там виставився художник Сергій Степанов. Він представив роботи за останні три роки. В роботі художник використовує акрил, темперу та олію. "Теми мої – Трипілля, можна сказати, архаїчна Скіфія, козацька доба і сюрреалістична містерія", – розказав Сергій Степанов.

Суспільне Суми

За словами директорки Охтирського краєзнавчого музею Людмили Міщенко символічно, що ця виставкова зала відкрилася саме роботами Сергія Степанова. Бо ж "вони підкреслюють емоційність, вони дарують настрій, переконують нас в тому, що ми, українці, особливі, і держава, в якій ми живемо, надзвичайно прекрасна", – сказала директорка музею.

Суспільне Суми

"Виставкова діяльність Сергія Степанова – вона, ви знаєте, дуже неординарна, вона завжди зачаровує відвідувачів музею. Це завжди яскраво", – зазначила наукова співробітниця музею Ганна Шелест.

Виставка триватиме до кінця лютого.

Автор – Андрій Міхєєв

Читайте також:

Живописна "Богема". У Сумах представили виставку художниці Ірини Гаршиної.

Балетну виставу "Дафніс і Хлоя" представили у театрі ім. Щепкіна у Сумах.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram