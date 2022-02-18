1853 щеплення від COVID-19 зробили на Хмельниччині за добу

За добу на Хмельниччині від COVID-19 зробили 1853 щеплення. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова.

За її словами, першу дозу отримали 628 жителів області, другу – 910, бустерну – 304 людини. Найбільше вакцинувалися препаратом Файзер, найменше – АстразЕнекою.

Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 924 тисячі 341 щеплення від COVID-19. Всього двома дозами вакциновані 442596 жителів області, бустерною дозою – 11516 людей, а додатковою дозою вакцини – 406 жителів Хмельниччини.

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