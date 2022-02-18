На Харківщині блокували міжнародний канал контрабанди зброї — СБУ

Жителя Харківщини підозрюють у спробі контрабанди складових стрілецької вогнепальної зброї.

Для відправки чоловік користувався міжнародною поштою, зазначаючи недостовірні дані щодо вмісту посилок, повідомляє Управління Служби безпеки в Харківській області.

За даними спецслужби, оперативні працівники запобігли відправці 16 посилок з комплектуючими до стрілецької зброї, а під час обшуків у будинку чоловіка вилучили 260 запчастин зброї, електронну техніку та інші речові докази.

За інформацією СБУ, покупців чоловік знаходив на тематичних інтернет-форумах.

Чоловіку оголосили підозру у замаху на контрабанду (ч. 2 ст. 15 ч. 1. ст. 201). Суд має обрати йому запобіжний захід.

"Також перевіряється можлива причетність фігуранта провадження до співробітництва з іноземними спецслужбами, представниками терористичних організацій та криміналітету, а також джерела походження виявлених комплектуючих до стрілецької вогнепальної зброї", — повідомили в УСБУ.

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