У Маріуполі та Слов'янську дітей частково повертають на очне навчання

З 21 лютого частина учнів у Маріуполі та Слов'янську повернеться до школи на денну форму навчання, частина продовжить займатись дистанційного.

За інформацією пресслужби Маріупольської міської ради Рівень захворюваності на COVID-19 та ГРВІ у дітей старшого віку нижче. Наразі найбільше хворіють діти дошкільного віку та учні молодших класів. 21 лютого, за парти сядуть учні з 5 по 11 клас. Початкові класи продовжать навчання у дистанційному форматі.

Додали, що у дитсадках спостерігається зниження рівня захворюваності на 30%. Заняття у позашкільних клубах також відновлюються.

Як повідомляє пресслужба Слов'янської міської ВЦА з 21 лютого поновлюються заняття у денній формі навчання для учнів 1-4 класів всіх шкіл Слов’янської міської територіальної громади. Учні 5-11 класів продовжать займатись дистанційно до 25 лютого включно.

Що відомо

Вакцинувати дітей можна з 12 років.

У Маріуполі повний курс щеплення від CОVID-19 зробили 348 дітей віком з 12 до 18 років. Вакцинують їх Pfizer.

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