"Аномально тепла нестійка погода": якими будуть вихідні на Харківщині

19 та 20 лютого у Харківській області збережеться аномально тепла нестійка погода, у суботу можливий дощ та пориви вітру.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

19 лютого буде хмарно з проясненнями, вночі опадів не прогнозують, вдень можливий невеликий дощ. Очікується південно-західний вітер, пориви вдень можуть сягати до 20 м/с. Температура повітря вночі від -4°С до +1°С, вдень від +4 до +9°С.

20 лютого істотних опадів не передбачається, у регіоні буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі від -1ºС до +4°С, вдень від +3 до +8ºС.

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